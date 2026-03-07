CNN: Китай готовится оказать Ирану финансовую помощь

Кроме того, собеседники CNN подтвердили, что у американской разведки есть сведениями о том, что Россия предоставляет Ирану информацию о местоположении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. Большая часть этих данных включает снимки, полученные с помощью российских спутников, пишет телеканал.