CNN: Китай готовится оказать Ирану финансовую помощь

США имеют разведывательные данные, согласно которым Китай готовится оказать Ирану финансовую помощь и предоставить запасные части и компоненты для ракет. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на источники.
— Китай действует более осторожно в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, так как она ставит под угрозу их энергоснабжение, — цитирует телеканал одного из источников.
Кроме того, собеседники CNN подтвердили, что у американской разведки есть сведениями о том, что Россия предоставляет Ирану информацию о местоположении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. Большая часть этих данных включает снимки, полученные с помощью российских спутников, пишет телеканал.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран получает политическую поддержку от России и Китая на фоне конфликта с США и Израилем.
При этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что президент США Дональд Трамп хочет ослабить позиции России и Китая с помощью атак на Иран.