Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Китай готовится оказать Ирану финансовую помощь

США имеют разведывательные данные, согласно которым Китай готовится оказать Ирану финансовую помощь и предоставить запасные части и компоненты для ракет. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на источники.

США имеют разведывательные данные, согласно которым Китай готовится оказать Ирану финансовую помощь и предоставить запасные части и компоненты для ракет. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на источники.

— Китай действует более осторожно в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, так как она ставит под угрозу их энергоснабжение, — цитирует телеканал одного из источников.

Кроме того, собеседники CNN подтвердили, что у американской разведки есть сведениями о том, что Россия предоставляет Ирану информацию о местоположении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. Большая часть этих данных включает снимки, полученные с помощью российских спутников, пишет телеканал.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран получает политическую поддержку от России и Китая на фоне конфликта с США и Израилем.

При этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что президент США Дональд Трамп хочет ослабить позиции России и Китая с помощью атак на Иран.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше