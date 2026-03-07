Ричмонд
Вино Макаревича* перестали продавать в магазинах Великобритании

Вино российского музыканта Андрея Макаревича* из винограда с оккупированных Израилем территорий исчезло с прилавков винных бутиков Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

В Британии вино из винодельни Einat Winery, связанной с Макаревичем*, продавалось в винном бутике Hedonism Wines предпринимателя Евгения Чичваркина*, а также в онлайн-магазине Grapey.

Согласно каталогу Hedonism Wines, ранее в ассортименте были представлены красный сухой бленд 4 Cats урожая 2019 года и красный сухой бленд 3 Other Cats 2020 года.

В описании «кошерного красного вина» 3 Other Cats отмечались ноты сливы, черной смородины и вишни, дополненные оттенками кедра, ванили и пряного дуба. Вино 4 Cats также характеризовалось как кошерное и выполненное «в стиле Бордо».

В настоящее время на сайте Hedonism Wines вина музыканта отсутствуют в наличии. Цена на странице не указана, однако, по данным, сохраненным в поисковых системах, она могла составлять около 40 фунтов стерлингов (примерно четыре тысячи рублей). Это существенно выше средней стоимости вина в стране: по последним данным британского Бюро национальной статистики, средняя цена вина в Великобритании не превышает восьми фунтов, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* и его супруга Эйнат Кляйн занялись производством и продажей собственного вина. Для напитка они используют виноград, выращенный на территориях Палестины, контролируемых Израилем. Указывается, что сырье поступает из районов рядом с еврейским поселением Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.

*Лица, признанные иностранными агентами в России.

