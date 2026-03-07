Жилой комплекс по программе реновации строят на улице Докукина в СВАО

«Новостройка по программе реновации будет состоять из двух корпусов переменной этажности. Семь секций сформируют квадратный просторный двор. Всего в жилом комплексе предусмотрено 1 тыс. 316 квартир, 10 из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 75 тыс. кв. м. На придомовой территории проведут комплексное озеленение и благоустройство: появятся три игровые зоны для детей разных возрастов, две площадки для отдыха, место для тренировок с тренажерами и турниками, а также мультиспортивная арена. Рядом расположена станция “Ростокино” Московского центрального кольца, парк “Сад будущего”, парк спорта “Яуза”, учебные заведения и учреждения здравоохранения. Сейчас на площадке в зависимости от секции ведутся монолитные работы подземной и надземной частей здания», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Секции объединит одноэтажная пристройка, которая станет архитектурным продолжением первых этажей. Здесь смогут открыться предприятия бытовых услуг, востребованных у жителей. С внешней стороны здания расположится въезд в подземный паркинг. Дом облицуют керамогранитной плиткой двух основных контрастных оттенков: жемчужно-белого и каштаново-коричневого. Темные секции будут чередоваться со светлыми, а основной рисунок фасада станет строго геометрическим за счет вертикальных и горизонтальных контрастных полос. Благодаря природным оттенкам здание гармонично впишется в существующую застройку.
«Разрешение на строительство дома по программе реновации выдал Мосгосстройнадзор. Весь процесс возведения жилого объекта на земельном участке площадью более 2,8 га пройдет под контролем комитета. Застройщик уже направил извещение о начале работ на площадке, после чего инспекторы составили программу контрольно-надзорных мероприятий. В них примут участие специалисты подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации. Проведение первой выездной проверки запланировано в I квартале текущего года», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.