Жилой комплекс по программе реновации строят на улице Докукина в СВАО

«Новостройка по программе реновации будет состоять из двух корпусов переменной этажности. Семь секций сформируют квадратный просторный двор. Всего в жилом комплексе предусмотрено 1 тыс. 316 квартир, 10 из которых будут адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 75 тыс. кв. м. На придомовой территории проведут комплексное озеленение и благоустройство: появятся три игровые зоны для детей разных возрастов, две площадки для отдыха, место для тренировок с тренажерами и турниками, а также мультиспортивная арена. Рядом расположена станция “Ростокино” Московского центрального кольца, парк “Сад будущего”, парк спорта “Яуза”, учебные заведения и учреждения здравоохранения. Сейчас на площадке в зависимости от секции ведутся монолитные работы подземной и надземной частей здания», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.