Трехчасовой бесплатный концерт пройдет 8 марта у Дворца спорта — кто выступит

Кто выступит на трехчасовом бесплатном концерте 8 марта у Дворца спорта.

Источник: Комсомольская правда

Трехчасовой бесплатный концерт пройдет 8 марта на открытой площадке у Дворца спорта. Уже известно, кто там выступит с 15.00 до 18.00.

Так, на сцену выйдут участники «Фактор.by» Владимир Арутюнян, Самир Елчиев, Клим Астрамович и победитель четвертого сезона телепроекта Виталий Богданов.

Петь для минчанок будут заслуженный артист Беларуси Дмитрий Кочеровский, обладатели медали Франциска Скорины Руслан Березовский и Сергей Кудрачев, а также такие исполнители, как Виталий Дроб, Никита Залевский, Артем Глазунов, Евгений Ермолкович.

Тем временем «Комсомолка» писала, что продавцы тюльпанов из Беларуси сказали, как сохранить цветы в вазе подольше.

Кстати, ранее мы сообщали: реставраторы сказали, вокруг какого здания в центре Минске полностью снесут забор — с его башни открывается вид на город.

Также архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.