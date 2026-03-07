Трехчасовой бесплатный концерт пройдет 8 марта у Дворца спорта — кто выступит

Трехчасовой бесплатный концерт пройдет 8 марта на открытой площадке у Дворца спорта. Уже известно, кто там выступит с 15.00 до 18.00.
Так, на сцену выйдут участники «Фактор.by» Владимир Арутюнян, Самир Елчиев, Клим Астрамович и победитель четвертого сезона телепроекта Виталий Богданов.
Петь для минчанок будут заслуженный артист Беларуси Дмитрий Кочеровский, обладатели медали Франциска Скорины Руслан Березовский и Сергей Кудрачев, а также такие исполнители, как Виталий Дроб, Никита Залевский, Артем Глазунов, Евгений Ермолкович.
