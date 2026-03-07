В Суксуне из-за коммунальной аварии местные жители остались без воды

В южной части поселка Суксун произошла авария на водопроводе. Специалисты уже нашли поврежденный участок и приступили к ремонту. Чтобы починить трубу быстрее, на помощь местным водоканальцам отправили бригаду из Чайковского.
Сейчас рабочие меняют часть трубы полностью. На месте работает техника и люди.
Пока идет ремонт, воду жителям южной части отключили. Организован подвоз питьевой воды согласно утвержденному графику и предусмотрена возможность дополнительного заказа по мере необходимости.
Ситуацию держит на контроле краевое Министерство ЖКХ. Аварийные бригады обещают работать круглосуточно, пока не закончат ремонт.