ЦАХАЛ заявил об ударе по подземному объекту Ирана с баллистическим ракетами

ЦАХАЛ заявляет, что в момент удара по иранскому объекту там находились сотни военных.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по подземному объекту Ирана, где якобы находятся баллистические ракеты.

«В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая… подземную инфраструктуру, используемую для хранения баллистических ракет», — сказано в заявлении израильской армии.

ЦАХАЛ отмечает, что в момент удара на иранском объекте находились сотни военных. На объекте, как утверждается в сообщении, есть бункеры и командные центры.

Днем ранее, 6 марта, израильская армия заявила об уничтожении подземного бункера верховного лидера Ирана Али Хаменеи в центре Тегерана. В сообщении уточнялось, что в атаке участвовали около 50 истребителей израильских Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Операцию проводили при участии антитеррористического управления.

Тем временем Вашингтон одобрил продажу Тель-Авиву 12 тысяч единиц 454-килограммовых авиабомб BLU-110. В Госдепе отметили, что общая стоимость контракта составит 151,8 млн долларов. Соглашение также подразумевает техническое и логистическое сопровождение.

