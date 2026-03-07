ЦАХАЛ заявил об ударе по подземному объекту Ирана с баллистическим ракетами

«В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая… подземную инфраструктуру, используемую для хранения баллистических ракет», — сказано в заявлении израильской армии.
ЦАХАЛ отмечает, что в момент удара на иранском объекте находились сотни военных. На объекте, как утверждается в сообщении, есть бункеры и командные центры.
Днем ранее, 6 марта, израильская армия заявила об уничтожении подземного бункера верховного лидера Ирана Али Хаменеи в центре Тегерана. В сообщении уточнялось, что в атаке участвовали около 50 истребителей израильских Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Операцию проводили при участии антитеррористического управления.
Тем временем Вашингтон одобрил продажу Тель-Авиву 12 тысяч единиц 454-килограммовых авиабомб BLU-110. В Госдепе отметили, что общая стоимость контракта составит 151,8 млн долларов. Соглашение также подразумевает техническое и логистическое сопровождение.