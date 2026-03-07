Ричмонд
Степашин рассказал о переезде графа Шереметева в Россию

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Граф Петр Шереметев переехал в Россию, рассказал в интервью ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин.

Источник: РИА "Новости"

«Я вчера встречался с графом Шереметевым Петром Петровичем. Он много лет жил сначала в Марокко, потом во Франции, создал там даже академию им. Рахманинова музыкальную. Сейчас он окончательно вернулся в страну», — отметил Степашин.

Шереметев — французский и российский общественный деятель, меценат, архитектор и музыкант — родился в 1931 году в Марокко. Он происходит из графской ветви рода Шереметевых. С 1975 года является почетным вице-президентом Франко-российского общества дружбы.

В 2025 году российское посольство в Париже передало в Москву письмо Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором граф заявил о намерении переселиться в Россию. В сообщении дипмиссии отмечалось, что она «поддерживает тесные связи с Петром Петровичем Шереметевым, потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции». В посольстве указывали, что Шереметев выразил «твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию».