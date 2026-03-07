Степашин рассказал о переезде графа Шереметева в Россию

В 2025 году российское посольство в Париже передало в Москву письмо Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором граф заявил о намерении переселиться в Россию. В сообщении дипмиссии отмечалось, что она «поддерживает тесные связи с Петром Петровичем Шереметевым, потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции». В посольстве указывали, что Шереметев выразил «твердое намерение вернуться на родину своих предков — в Россию».