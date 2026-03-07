Психиатр рассказала, как справиться с синдромом «пустого гнезда» после отъезда взрослых детей

Когда дети покидают дом, у многих наступает кризис. Этот период совпадает с физиологическими изменениями и переоценкой жизни, что усиливает боль. Психиатр советует искать опору в первую очередь в партнёре. Если чувства охладели, стоит восстанавливать близость через разговоры и совместный досуг.
Одиноким родителям врач рекомендует вспомнить о друзьях и хобби, от которых пришлось отказаться ради детей. Хороший вариант — завести питомца: забота о нём переключает внимание и заполняет пустоту. Также помогает активная социальная жизнь и даже уход в работу.
«Мы выполнили свой долг — вырастили человека. Важно принять свой новый статус и наполнить жизнь тем, что приносит радость», — заключает Лозгунова.
А тем, чьё «гнездо» ещё не опустело, следует сосредоточиться на воспитании достойного члена общества. Ранее Life.ru рассказывал, что детей нужно воспитывать ещё до наступления подросткового возраста. В противном случае ваш ребёнок может начать бунтовать, когда подрастёт.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.