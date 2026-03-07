В Волгограде отменили субботние рейсы из Дубая и обратно

Кроме того, на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке уже не первый раз за неделю срываются рейсы, связывающие областной центр с ОАЭ. Прилёт рейса № FZ 961 из Дубая авиакомпании Flydubai, запланированный на 22:20 7 марта, отменён. Также отменён и рейс № FZ 962 в 23:20 в обратном направлении.