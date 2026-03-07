Водитель погиб в ДТП с грузовиками на трассе под Волгоградом — видео

По словам очевидцев, авария произошла на 717-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» около 7:20. Лоб в лоб столкнулись длинномер и грузовая «Газель». Водитель одной из автомашины не выжил в ДТП. Из раскуроченной машины его вырезали спасатели. Второй водитель отделался незначительными травмами — медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.