Водитель погиб в ДТП с грузовиками на трассе под Волгоградом — видео

Жуткая авария произошла 7 марта на московской трассе на территории Новоаннинского района Волгоградской области. Столкнулись два грузовых автомобиля. Водитель одного из них погиб.
О трагическом происшествии сообщил Telegram-канал «Новоаннинский сегодня», поделившийся кадрами с места событий. Судя по видео, от кабин не поделивших дорогу у моста через реку Бузулук автомобилей осталась только груда железа.
По словам очевидцев, авария произошла на 717-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» около 7:20. Лоб в лоб столкнулись длинномер и грузовая «Газель». Водитель одной из автомашины не выжил в ДТП. Из раскуроченной машины его вырезали спасатели. Второй водитель отделался незначительными травмами — медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
Судя по данным сервиса Яндекс. Карты, движение на месте аварии до сих пор затруднено в обе стороны.
Накануне волгоградец на иномарке сбил женщину-пешехода у остановки «Поселок Руднева».