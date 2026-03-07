В Ростове сотрудники ДПС вручили женщинам тюльпаны

В Ростове-на-Дону в канун 8 Марта инспекторы ДПС, дежурившие на Театральной площади, особенно активно останавливали машины, которыми управляли женщины. Но делали это не для того, чтобы проверить документы.
Как рассказали в региональной ГАИ, инспекторы вручили ростовчанкам тюльпаны. Также женщины получили открытки с напоминаниями о важности соблюдения правил дорожного движения.
— Такие акции напоминают: безопасность на дорогах начинается с уважения и заботы друг о друге, — сказали в ГАИ области.
