Посольство РФ сообщило об отсутствии жертв среди россиян в Иране

Дипломаты и административно-технический персонал посольства РФ в Иране остаются на местах и продолжают выполнять свои обязанности. «3 марта были эвакуированы члены семей сотрудников дипмиссии, включая детей, часть вспомогательного персонала, а также преподаватели общеобразовательной школы при посольстве. Дипломаты и административно-технический персонал остаются на местах и выполняют свои обязанности», — рассказал собеседник агентства.