Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ сообщило об отсутствии жертв среди россиян в Иране

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Жертв и пострадавших среди граждан России в Иране нет. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Тегеране.

Источник: Reuters

«Обстановка в Тегеране в целом остается стабильной. Госучреждения и магазины работают. Антиправительственных выступлений оппозиции по стране не фиксируем. На данный момент жертв и пострадавших среди российских граждан нет», — отметили в диппредставительстве.

Дипломаты и административно-технический персонал посольства РФ в Иране остаются на местах и продолжают выполнять свои обязанности. «3 марта были эвакуированы члены семей сотрудников дипмиссии, включая детей, часть вспомогательного персонала, а также преподаватели общеобразовательной школы при посольстве. Дипломаты и административно-технический персонал остаются на местах и выполняют свои обязанности», — рассказал собеседник агентства.