Стало известно, сколько воронежцы потратят на подарки к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня аналитики сервиса SuperJob выяснили, сколько россияне готовы потратить на поздравления. В опросе приняли участие экономически активные жители всех регионов страны.
Жители Воронежа в этом году демонстрируют умеренный рост праздничных бюджетов. На подарки они планируют потратить в среднем 5500 рублей, а на цветы — 3800 рублей. Для сравнения: в прошлом году эти суммы составляли 5200 и 3900 рублей соответственно. Таким образом, траты на сюрпризы немного выросли, а на букеты — символически сократились.
Традиционно мужчины подходят к вопросу масштабнее. Представители сильного пола закладывают на подарки около 6500 рублей, а на цветы — 5000 рублей. Женщины более экономны: их бюджет составляет 4300 рублей на подарок и 2500 рублей на букет. Чаще всего мужчины готовят сюрпризы своим супругам (36%), а женщины — мамам (34%). Поздравлять коллег планируют 5% мужчин и 7% женщин.
Самыми щедрыми россиянами по традиции оказались москвичи. Жители столицы планируют потратить на подарки в среднем 7000 рублей и 5000 рублей на цветы. На втором месте Санкт-Петербург (6500 и 5000 ₽), замыкает тройку лидеров Красноярск (6000 и 5000 ₽). Казань также вошла в число городов с высокими тратами: 6000 рублей на подарки и 4000 рублей на букеты.