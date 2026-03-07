Стало известно, сколько воронежцы потратят на подарки к 8 Марта

Жители Воронежа в этом году демонстрируют умеренный рост праздничных бюджетов. На подарки они планируют потратить в среднем 5500 рублей, а на цветы — 3800 рублей. Для сравнения: в прошлом году эти суммы составляли 5200 и 3900 рублей соответственно. Таким образом, траты на сюрпризы немного выросли, а на букеты — символически сократились.