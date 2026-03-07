Собянин: объем лучевых исследований в Москве увеличился более чем в 2 раза

Кроме того, в медучреждениях установили 648 рентген-аппаратов — теперь их 683 единицы, а количество исследований увеличилось в 2,4 раза; 44 аппарата МРТ — их число выросло до 47 единиц, исследований — на 62%; 49 аппаратов КТ — их количество увеличилось до 55 единиц.