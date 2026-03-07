В Ростовской области назвали город, где говядина стоит дороже всего

Аналитики Ростовстата изучили стоимость продовольственных товаров в городах Ростовской области. По данным специалистов, в среднем по региону килограмм говядины стоит чуть больше 680 рублей. Самое дорогое мясо продается в Таганроге. Здесь килограмм говядины без кости обойдется в 735 рублей. В Ростове за него придется заплатить 683 рубля, в Шахтах — 669, а в Сальске — 638.