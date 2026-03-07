В Ростовской области назвали город, где говядина стоит дороже всего

Аналитики Ростовстата изучили стоимость продовольственных товаров в городах Ростовской области. По данным специалистов, в среднем по региону килограмм говядины стоит чуть больше 680 рублей. Самое дорогое мясо продается в Таганроге. Здесь килограмм говядины без кости обойдется в 735 рублей. В Ростове за него придется заплатить 683 рубля, в Шахтах — 669, а в Сальске — 638.
Свинина стоит на порядок дешевле. Так, за килограмм в Ростове покупатель отдаст 398 рублей, в Волгодонске — 430, а в Таганроге — 443 рубля.
Сливочное масло в регионе в среднем стоит 1088 рублей за килограмм. Его цена в Ростове — 1085 рублей за кило, в Волгодонске — 1119 рублей, а в Таганроге — 1085 рублей.
