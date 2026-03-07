Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХК «Ростов» уступил «Норильску» на домашней арене

Ростовские хоккеисты завершили домашнюю часть сезона поражением.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице состоялся матч между ХК «Ростов» и ХК «Норильск». Встреча 6 марта завершилась проигрышем «красно-белых».

Как рассказали в ХК «Ростов», уже на третьей минуте Сергей Голоднюк вывел гостей вперед: в завершении контратаки норильчанин поразил ворота «кондоров» — 0:1. Вскоре Егор Яковлев упрочил лидерство северян.

Во втором периоде игры «Норильск» — самый северный хоккейный клуб планеты — еще раз наказал хозяев за нарушение правил: Никита Мокин удачно подставил клюшку под бросок, изменив траекторию полета шайбы — 0:3.

За 29 секунд до второго перерыва Тимофей Барсуков подарил ростовчанам надежду, отыграв одну шайбу. В финальном отрезке «Ростов» устроил настоящий штурм ворот Вадима Никитина, играя в форматах «5 на 3» и «5 на 4», но взломать оборону гостей больше не удалось.

Поражение со счетом 1:3 подвело черту под домашней серией «кондоров» в этом сезоне. Теперь команде предстоит выезд в Санкт-Петербург, где 13 и 15 марта они завершат регулярный чемпионат матчами против «СКА-Невы» и «Динамо СПб».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.