ХК «Ростов» уступил «Норильску» на домашней арене

В донской столице состоялся матч между ХК «Ростов» и ХК «Норильск». Встреча 6 марта завершилась проигрышем «красно-белых».
Как рассказали в ХК «Ростов», уже на третьей минуте Сергей Голоднюк вывел гостей вперед: в завершении контратаки норильчанин поразил ворота «кондоров» — 0:1. Вскоре Егор Яковлев упрочил лидерство северян.
Во втором периоде игры «Норильск» — самый северный хоккейный клуб планеты — еще раз наказал хозяев за нарушение правил: Никита Мокин удачно подставил клюшку под бросок, изменив траекторию полета шайбы — 0:3.
За 29 секунд до второго перерыва Тимофей Барсуков подарил ростовчанам надежду, отыграв одну шайбу. В финальном отрезке «Ростов» устроил настоящий штурм ворот Вадима Никитина, играя в форматах «5 на 3» и «5 на 4», но взломать оборону гостей больше не удалось.
Поражение со счетом 1:3 подвело черту под домашней серией «кондоров» в этом сезоне. Теперь команде предстоит выезд в Санкт-Петербург, где 13 и 15 марта они завершат регулярный чемпионат матчами против «СКА-Невы» и «Динамо СПб».
