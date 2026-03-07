Трассу Караганда — Жезказган расширят до четырёх полос

После модернизации дорога станет четырёхполосной, что позволит повысить её пропускную способность, улучшить безопасность движения и сократить время в пути.
Реконструируют 122 километра дороги.
Проект предусматривает обновление участка протяженностью 122 километра.
Финансирование реконструкции одобрено за счет займов Международного банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.
Председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев сообщил, что основная подготовительная работа уже завершена.
«Все вопросы с земельными участками и карьерами решены при поддержке местных исполнительных органов. После завершения конкурсных процедур будет определён подрядчик, и к концу апреля ожидаем начало строительно-монтажных работ», — отметил он.
Новый формат строительства без объездных дорог.
Особенностью проекта станет новый подход к реализации работ.
Конкурс проводится по механизму «проектирование, строительство и эксплуатация», что позволяет объединить несколько этапов в одном контракте.
Чтобы не создавать неудобств водителям, движение по трассе не будут переводить на объездные дороги.
Сначала рядом с существующей трассой построят новую двухполосную дорогу. После её ввода транспорт будет направлен на новый участок, а затем начнется реконструкция действующего полотна.
В результате дорога станет современной четырёхполосной магистралью.
Что изменится на трассе.
По словам директора областного филиала «КазАвтоЖол» Думана Калабиева, проект предусматривает масштабное обновление дорожной инфраструктуры.
Планируется реконструкция шести мостов, устройство более 130 водопропускных труб, строительство транспортных развязок и полос для разворота автомобилей, а также создание площадок отдыха и автобусных остановок.
На сервисных площадках будут оборудованы эстакады, санитарно-гигиенические узлы и тёплые туалеты.
Когда завершат реконструкцию.
Завершить реконструкцию автодороги Караганда — Жезказган планируется к 2029 году.
Ожидается, что реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность между регионами, повысить безопасность дорожного движения и ускорить развитие инфраструктуры.