Водитель погиб в ДТП с фурой и грузовой «Газелью» на трассе под Волгоградом

Смертельная авария случилась утром 7 марта на московской трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. В 7.30 на 716 километре у моста через реку Бузулук в лобовую столкнулись два грузовика — фура «Вольво» и «ГАЗель». Один из водителей погиб на месте ДТП, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
— В результате ДТП водитель автомашины «ГАЗель» скончался на месте, — рассказали в полиции.
Жуткие последствия аварии в Новоаннинском показали на фото. Судя по кадрам, кабина большегруза сильно повреждена. Водитель от госпитализации отказался. От «Газели» практически ничего не осталось. Спасателям МЧС пришлось деблокировать погибшего из раскуроченной кабины. На дорогу высыпались сотни коробок с грузом. Автомобили через место ДТП пропускали по единственной свободной полосе в реверсивном режиме.
От Газели почти ничего не осталось ГУ МВД по Волгоградской области.