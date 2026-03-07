Водитель погиб в ДТП с фурой и грузовой «Газелью» на трассе под Волгоградом

Смертельная авария случилась утром 7 марта на московской трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. В 7.30 на 716 километре у моста через реку Бузулук в лобовую столкнулись два грузовика — фура «Вольво» и «ГАЗель». Один из водителей погиб на месте ДТП, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.