В Воронеже стая бездомных собак растерзала кошку на глазах у жильцов

Воронежцы отмечают, что собак в этом районе подкармливают сердобольные прохожие, из-за чего стая постоянно держится в одном месте. Хотя животные стерилизованы, это не делает их поведение менее опасным: они сбиваются в группы и пугают прохожих. Особое беспокойство вызывает тот факт, что стая часто находится рядом с детским садом, расположенным поблизости. Жители опасаются, что следующей жертвой агрессии может стать ребенок.