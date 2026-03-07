В Воронеже стая бездомных собак растерзала кошку на глазах у жильцов

Жители Воронежа обеспокоены ситуацией с бездомными собаками в районе дома № 20 по улице Чебышева. По словам очевидцев, стая дворняг держится обособленно, ведет себя агрессивно и представляет угрозу не только для других животных, но и для людей.
Как рассказала одна из местных жительниц в соцсетях 7 марта, трагедия разыгралась у нее на глазах, когда она выходила из подъезда. Собаки забежали за женщиной в подъезд и убили кошку, после чего вытащили тушу на улицу.
Воронежцы отмечают, что собак в этом районе подкармливают сердобольные прохожие, из-за чего стая постоянно держится в одном месте. Хотя животные стерилизованы, это не делает их поведение менее опасным: они сбиваются в группы и пугают прохожих. Особое беспокойство вызывает тот факт, что стая часто находится рядом с детским садом, расположенным поблизости. Жители опасаются, что следующей жертвой агрессии может стать ребенок.