Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зимнем режиме будет работать Волжская ГЭС до 10 апреля

В Росгидромете подтвердили, что суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в марте в пределах 9,4−13,4 км³ или 121% нормы.

Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили накануне, 6 марта, в Росводресурсах.

В соответствии с решением межведомственной рабочей группы, Волгоградское водохранилище продолжит работу в зимнем режиме — уровень воды в верхнем бьефе будет поддерживаться в пределах 14,5−15 метров, как и в феврале.

Как сообщает пресс-служба ведомства, члены рабочей группы опирались на данные специалистов Росгидромета, которые подтвердили, что суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в марте в пределах 9,4−13,4 км³ или 121% нормы. Прогноз на 1 квартал сохраняется в районе 28−35 км³ или 134% нормы.

«Режимы могут быть дополнительно скорректированы с учетом прогноза Росгидромета на предстоящее половодье», — отметил заместитель главы Росводресурсов Вадим Никаноров.

Ранее точную погоду на 8 марта назвали в Волгоградском ЦГМС.