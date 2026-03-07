В зимнем режиме будет работать Волжская ГЭС до 10 апреля

Как сообщает пресс-служба ведомства, члены рабочей группы опирались на данные специалистов Росгидромета, которые подтвердили, что суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в марте в пределах 9,4−13,4 км³ или 121% нормы. Прогноз на 1 квартал сохраняется в районе 28−35 км³ или 134% нормы.