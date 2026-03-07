В правительстве Петербурга назвали дату начала весеннего благоустройства

Дорожные, садово-парковые службы и коммунальные службы начнут приводить в порядок магистрали, тротуары, скверы, парки и дворы. Весенняя уборка проводится поэтапно. Сейчас по районам формируется график работ. А после того, как установится устойчивая тёплая погода, рабочие приступят к зачистке улиц и мойке городских территорий.