В правительстве Петербурга назвали дату начала весеннего благоустройства

Садово-парковые, коммунальные и дорожные службы приведут город в порядок после зимы.

В Санкт-Петербурге 1 апреля начнётся весенний месячник благоустройства. Об этом сообщает правительство города.

Дорожные, садово-парковые службы и коммунальные службы начнут приводить в порядок магистрали, тротуары, скверы, парки и дворы. Весенняя уборка проводится поэтапно. Сейчас по районам формируется график работ. А после того, как установится устойчивая тёплая погода, рабочие приступят к зачистке улиц и мойке городских территорий.

Напомним, ранее Петербург пережил сильные снегопады. Тысячи рабочих и сотни единиц техники вышли на ликвидацию последствий непогоды. Кроме уборки снега коммунальные службы ведут борьбу с гололедицей. Для этого в первую очередь приходится использовать соль, которая позволяет эффективно избегать гололёда.