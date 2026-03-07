Ричмонд
Главе СКР доложат о детском саде в Екатеринбурге, где не хватает воспитателей

Бастрыкин взял на контроль дело о детском саде, где не работает часть групп.

Источник: Комсомольская правда

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о детском саде в Екатеринбурге. Как сообщается в соцмедиа, учреждение является единственным на территории жилищного кооператива. Из-за нехватки воспитателей в детсаде не работает часть групп.

— По словам родителей, в учреждении отсутствовали сотрудники, включая повара, из-за чего их просили забирать детей в дневное время. Очередь в детский сад превышает 200 человек, — рассказали в пресс-службе свердловского СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Богдану Францишко доложить о ходе процессуальной проверки по делу.