Главе СКР доложат о детском саде в Екатеринбурге, где не хватает воспитателей

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о детском саде в Екатеринбурге. Как сообщается в соцмедиа, учреждение является единственным на территории жилищного кооператива. Из-за нехватки воспитателей в детсаде не работает часть групп.
— По словам родителей, в учреждении отсутствовали сотрудники, включая повара, из-за чего их просили забирать детей в дневное время. Очередь в детский сад превышает 200 человек, — рассказали в пресс-службе свердловского СК.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Богдану Францишко доложить о ходе процессуальной проверки по делу.