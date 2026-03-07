ГЭС строит: омский охотинспектор пошутил над бобром, пытающимся свалить огромное дерево

Рабочие будни специалиста охотничьего хозяйства Нововаршавского района скрасил местный бобер. Грызун взялся свалить огромное дерево, что сподвигло охотинспектора вышутить трудолюбивое животное.
«Осматриваю владения. Наткнулся на эпицентр “бобриного энтузиазма”. Посмотрите на этого трудягу: он не ищет легких путей. Если уж валить, то по-крупному. Видимо, бобр решил, что обычная хатка — это для скромных, а ему нужен коттеджный поселок с причалом. Грызет по кругу, как будто берет огромное дерево в осаду. Чувствуется размах: похоже, наш герой метит не просто перегородить ручей, а возвести Нововаршавскую ГЭС. Пожелаем ему удачи!», — приводит слова своего сотрудника Управление по охране животного мира Омской области на своей странице в одной из соцсетей.
Матерый древесный ствол с помощью «бобриного энтузиазма» уже серьезно подточен. Фото: Управление по охране животного мира в соцсети «ВКонтакте».
В размещенной под постом фотографии видно, что под пристальное «внимание» зверька попало могучее, сросшееся двумя стволами дерево. Оно уже серьезно подточено и скоро упадет. Остается только догадываться, как бобр сумеет использовать могучее растение себе на пользу — может действительно соорудит коттеджный поселок или плотину для сельской ГЭС.
