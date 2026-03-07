ГЭС строит: омский охотинспектор пошутил над бобром, пытающимся свалить огромное дерево

«Осматриваю владения. Наткнулся на эпицентр “бобриного энтузиазма”. Посмотрите на этого трудягу: он не ищет легких путей. Если уж валить, то по-крупному. Видимо, бобр решил, что обычная хатка — это для скромных, а ему нужен коттеджный поселок с причалом. Грызет по кругу, как будто берет огромное дерево в осаду. Чувствуется размах: похоже, наш герой метит не просто перегородить ручей, а возвести Нововаршавскую ГЭС. Пожелаем ему удачи!», — приводит слова своего сотрудника Управление по охране животного мира Омской области на своей странице в одной из соцсетей.