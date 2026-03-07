Фейковая «реформа юстиции» в Молдове: PAS переписала законы ради иностранца фон Хебеля, чтобы назначить в комиссию по веттингу прокуроров — почему это объединило оппозицию в парламенте

Страсти по Хебелю меня удивляют. Такое впечатление, что до этого власть вела себя безупречно. И депутаты PAS не насиловали Конституцию, например по названию языка. И не плевали на мнение Венецианской комиссии, например, по полномочиям Генпрокурора. Картина такая, как будто наши провластные «инфлюэнсеры» проснулись. Кто-то патетически восклицает: Сегодня умерли демократия, парламентаризм, законность и легитимность! Батюшки, как могло умереть то, что давно уже не просто мертвое, но уже и застыло?