Фейковая «реформа юстиции» в Молдове: PAS переписала законы ради иностранца фон Хебеля, чтобы назначить в комиссию по веттингу прокуроров — почему это объединило оппозицию в парламенте

1) Кто такой Херман фон Хебель, и откуда он взялся?
Херман фон Хебель — иностранный эксперт, предложенный в состав комиссии по веттингу прокуроров. Эта комиссия играет ключевую роль в реформе правосудия: она проверяет прокуроров на добросовестность, происхождение имущества и соответствие должности. Именно поэтому состав комиссии имеет принципиальное значение — от него зависит, кто будет проверять систему прокуратуры и фактически влиять на её будущее.
2) Почему кандидатура иностранца вызвала проблемы?
Тот самый Херман фон Хебель.
По прежним правилам кандидат в комиссию должен был получить не менее 61 голоса в парламенте. Этот высокий порог вводился специально — чтобы обеспечить политический консенсус между властью и оппозицией. Однако кандидатура фон Хебеля не смогла набрать необходимого количества голосов. Оппозиция его не поддержала. Что сделало парламентское большинство? Вместо того чтобы предложить нового кандидата, парламентское большинство изменило сам закон. Порог голосов для назначения членов комиссии был снижен с 61 до 51 — то есть до простого большинства.
После этого события развивались с поразительной скоростью: парламент PAS принял поправки; президент Майя Санду в тот же день их промульгировала; уже на следующий день 53 депутата PAS проголосовали за назначение Хермана фон Хебеля. Вся операция заняла меньше суток.
3) Почему оппозиция не стала голосовать за Хермана фон Хебеля?
Оппозиция считает, что происходящее подрывает сам принцип реформы. Ведь правило 61 голоса было введено именно для того, чтобы избежать назначения людей только голосами правящей партии. Когда кандидат не получил нужной поддержки, закон переписали — и это, по мнению оппозиции, превратило реформу из институционального процесса в политическую технологию.
4) Как эта ситуация объединила оппозицию?
Если кандидат не проходит по правилам, логично искать другого кандидата. Но в данном случае произошло обратное — изменили сами правила, чтобы кандидат прошёл. Это привело к тому, что в парламенте оппозиция вышла к трибуне с протестом.
События в парламенте, когда PAS-дюки, игнорируя действующее законодательство, прогнув его под себя, наплевав на правила приличия протащила в Комиссию по веттингу неведомых никому Германа фон Хебеля и Бернарда Лавина, стала поводом для консолидации оппозиции.
— В свое время Плахотнюк добился невероятного: объединил против себя левых и правых. Санду идет по тому же пути. Надеюсь, с тем же финалом! — резюмирует произошедшее политолог Эрнест Варданян.
Поэтому оппоненты PAS говорят, что речь идёт уже не о реформе системы, а о подстройке системы под нужные решения.
5) Почему вокруг этой истории вспыхнули такие страсти?
Скандал вокруг назначения фон Хебеля привёл к неожиданному эффекту — консолидации оппозиции в парламенте. Представители разных политических сил выступили с общей критикой действий власти. История с фон Хебелем показала важную тенденцию — когда власть начинает менять правила игры под конкретные решения, это вызывает недоверие даже у тех, кто раньше поддерживал реформу.
— Во времена Плахотнюка зарубежным партнерам о подобном и сообщать ненужно было. Их жесткая реакция последовала бы раньше, чем Плахотнюк даже подумал бы о таких поправках в закон. На этапе голосования за подобные поправки Молдове уже бы лишили существенных грантов. Словом ударили бы по рукам. А тут тишина и полная вседозволенность. Среди бела дня, уже даже без отвлекающих маневров до полуночи, — пишет ТГ-канал «Мамалыга и Токана».
ЕСТЬ МНЕНИЕ.
Людмила Бельченкова, журналист:
Страсти по Хебелю меня удивляют. Такое впечатление, что до этого власть вела себя безупречно. И депутаты PAS не насиловали Конституцию, например по названию языка. И не плевали на мнение Венецианской комиссии, например, по полномочиям Генпрокурора. Картина такая, как будто наши провластные «инфлюэнсеры» проснулись. Кто-то патетически восклицает: Сегодня умерли демократия, парламентаризм, законность и легитимность! Батюшки, как могло умереть то, что давно уже не просто мертвое, но уже и застыло?
Не надо притворяться ни экс-председателю КС, который слишком хорошо знает все нюансы надругательства власти над законом, ни провластной прессе, которая ранее пиарила все беззакония этой власти и ею восхищалась. Теперь они говорят: поправки в закон под Хебеля, — это неправильно. А правильно поправки под Драгалин? В закон «О прокуратуре», когда сняли требование о гражданстве Молдовы и обязательный стаж работы прокурором в стране.
В том, что сегодня себя так ведет власть, есть и много вашей вины. Потому, что это вы закрываете глаза на одни нарушения, и возмущаетесь по поводу других. А так нельзя. Либо вы за выполнение закона, либо нет. Иначе — как в известном — про трусы и крестик. Честно, ваше «это другое» уже слушать невозможно.