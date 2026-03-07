Чёрная спинка и блеск в глазах. Почему корюшку продают по космическим ценам?

В Петербурге потеплело, и на прилавках появился гастрономический символ города — корюшка. За килограмм металлической рыбки с запахом огурца требуют 1390 рублей. Массовый лов корюшки ещё не начался — до путины больше месяца, а официальные продажи традиционно стартуют с 1 апреля.
Прошлогодняя заморозка.
Корюшку в окрестностях Петербурга можно ловить круглый год. Но промышленный лов обычно начинается во время нереста, когда рыба поднимается по рекам к местам размножения — путина стартует примерно в конце апреля и длится около месяца.
Зато рыбаки-любители именно сейчас имеют шанс на неплохой улов на удочку: перед нерестом рыба усиленно питается и более чем охотно заглатывает наживку. Хорошо клюёт и у дамбы, и в окрестностях Выборга. А некоторые рыболовные артели умудряются поставить сети под лёд.
«Сейчас есть три варианта, как корюшка попадает в продажу, — рассказал рыбак с 30-летним стажем Михаил Медведев. — Первый — подлёдный лов. В этом году лёд большой, бригады выходят, в основном, в район Выборга, Приморска. Труд очень тяжёлый, цены очень высокие, потому что ловят совсем по чуть-чуть. И 1300 рублей — это, поверьте, справедливая цена за такое дело. Второй вариант — когда под видом питерской корюшки продают дальневосточную. Тут всё просто: купили на Дальнем Востоке, привезли сюда, продали. Ну, и третий вариант, беломорская корюшка — она называется корюх. Но её совсем мало сюда привозят. Есть, правда, и четвёртый вариант. Когда улов с прошлого сезона сильно замораживают, а потом размораживают и продают под видом свежей рыбы».
Покупать ли корюшку по заоблачным ценам, каждый решает сам, но рыбаки рекомендуют всё же подождать путины. И не только потому, что рыбы много, ловить её легче и цены снижаются. Просто к нересту корюшка отъедается, становится крупнее и вкуснее.
Будет ли улов?
В артели уверены — улов в этом году будет. Не такой уж большой, но и не маленький — средний. Всё-таки рыбы за последние сорок лет в заливе стало намного меньше.
«Я это связываю с намывом на Васильевском острове, где нерестилища подмывались, замывались», — объясняет Медведев.
«Для рыбы, чтобы она нерестилась, важно дно, — добавляет другой рыбак, Дмитрий Кощеев. — Там были песочек, камушки, а сейчас — сплошная антисанитария».
«Это влияет на развитие молоди, икры, — кивает Михаил. — Когда стали делать намыв, несколько лет корюшки было совсем мало. Потом всё, в общем-то, потихоньку стало восстанавливаться».
Где купить и почём.
Как определить, хороша ли рыба? У качественной корюшки, по словам рыбака, три показателя: чёрная спина, блестящие глаза и запах огурца. Подделать все три одновременно невозможно. А вот если какого-то из них недостаёт, стоит задуматься, покупать ли такую корюшку.
Цены в этом году, по мнению Медведева, от прошлогодних сильно отличаться не должны. Крупная, отборная рыба будет стоить порядка 900 рублей за кило, средняя — рублей 500−600, мелкая — 300−400.
Дешевле всего корюшку брать в местах разгрузки артелей — несколько лет назад им разрешили торговать у берега. Ещё один плюс — рыба там точно свежая, только что пойманная.
«Но это не всем доступно, потому что не все знают рыбаков. Да и не все рыбаки готовы работать с покупателями напрямую», — вздыхает Михаил.
Советы профи.
Михаил Потапов, рыбак со стажем:
"Для любительской ловли корюшки в большинстве регионов специальные разрешения не нужны. Но следует соблюдать некоторые правила, например, не ставить на одну удочку больше мормышек, чем разрешено.
Но главное — это безопасность на льду. Каждый год происходят ситуации, когда рыбаков на льдинах уносит в Финский залив.
Поэтому рыбакам нужно постоянно следить за толщиной льда. Если она не менее 10−12 см, это считается безопасным для одного человека, а от 15−20 см — и для группы людей. Но выходить на лёд одному очень опасно — случись что, спасти будет некому.
Рыбак должен всегда иметь при себе средства спасения: верёвку, пешню для проверки льда и «спасалки» — два крепких шила на верёвке, чтобы выбраться из полыньи. Стоит следить и за прогнозом погоды: потепление, дождь и ветер ослабляют лёд. Лучшая погода для ловли корюшки — умеренный мороз, небольшое давление и отсутствие сильного ветра.
Ну, а хороший клёв обычно там, где есть течение. Это места вблизи фарватера, у островов. Верный признак — если в каком-то месте уже есть другие рыбаки. Это значит, там есть и рыба.
Глубина ловли зависит от места: где-то это 6−8 метров, а где-то 12−13, а то и больше.
Если клёва нет, можно поэкспериментировать с цветом мормышки. Лучше всего обычно работают светящиеся. Но чаще на одну удочку вяжут мормышки разных видов.
Самая распространённая удочка — «кобылка» с толщиной лески 0,25 мм.
В качестве приманки мы используем нарезку карася или самой корюшки".