Чёрная спинка и блеск в глазах. Почему корюшку продают по космическим ценам?

«Сейчас есть три варианта, как корюшка попадает в продажу, — рассказал рыбак с 30-летним стажем Михаил Медведев. — Первый — подлёдный лов. В этом году лёд большой, бригады выходят, в основном, в район Выборга, Приморска. Труд очень тяжёлый, цены очень высокие, потому что ловят совсем по чуть-чуть. И 1300 рублей — это, поверьте, справедливая цена за такое дело. Второй вариант — когда под видом питерской корюшки продают дальневосточную. Тут всё просто: купили на Дальнем Востоке, привезли сюда, продали. Ну, и третий вариант, беломорская корюшка — она называется корюх. Но её совсем мало сюда привозят. Есть, правда, и четвёртый вариант. Когда улов с прошлого сезона сильно замораживают, а потом размораживают и продают под видом свежей рыбы».