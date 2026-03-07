Крыму не грозит дефицит воды — благодаря холодной и снежной зиме

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко. На начало марта общий объем накопленной воды в водохранилищах составляет порядка 165 миллионов кубометров. Приток был значительно меньше, чем за январь, всего лишь 8 миллионов. Если вспомнить январь, то было более 60 млн, — сообщил Илья Николенко.
Анатолий Копачевский добавил, что за февраль в Аянское водохранилище поступило 2,7 миллиона кубометров воды, в Симферопольское — 4,6 миллиона, в Партизанское — 3,3 миллиона. И уже начат сброс из Симферопольского водохранилища. За февраль, по его информации, он составил 2,2 миллиона. Фактически мы уже его наполнили на 83%. И еще идет подготовка к будущим притокам. В связи с этим сохраняется некий резервный объем водохранилища, и сброс уже осуществляется примерно равный тому объему, который поступает. В целом по водохранилищам объем за февраль пополнился на 17 миллионов, — уточнил он.
Илья Николенко отметил, что в этом году полуостров «идет по режиму года средней водности». Если в прошлом году мы опасались, что резко переходим в вододефицитный режим или режим маловодности, то сейчас природа немножко изменилась, и мы начали идти на подъем, — сказал ученый.
Анатолий Копачевский отметил, что за два месяца (январь и февраль) в три водохранилища — Аянское, Симферопольское и Партизанское — поступил объем воды, равный объему притоков прошлого года и даже уже более того. Очень значительный запас сформирован изменениями температуры, осадки идут в горно-лесной местности, и при этом происходит подтаивание. Резерв снежных запасов, насколько мы понимаем, еще не исчерпан, благодаря температуре и погоде, которая держится. Поэтому можем ожидать притоков в ближайшей перспективе, — разъяснил он.
Илья Николенко также отметил, что еще на этой неделе Крым ждет небольшое похолодание. Это говорит о том, что не будет резких температур и будут сохраняться снежные запасы, которые есть в горах. У нас есть какой-то такой запас безопасности в этом смысле, — заверил он.