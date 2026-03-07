Крыму не грозит дефицит воды — благодаря холодной и снежной зиме

Анатолий Копачевский добавил, что за февраль в Аянское водохранилище поступило 2,7 миллиона кубометров воды, в Симферопольское — 4,6 миллиона, в Партизанское — 3,3 миллиона. И уже начат сброс из Симферопольского водохранилища. За февраль, по его информации, он составил 2,2 миллиона. Фактически мы уже его наполнили на 83%. И еще идет подготовка к будущим притокам. В связи с этим сохраняется некий резервный объем водохранилища, и сброс уже осуществляется примерно равный тому объему, который поступает. В целом по водохранилищам объем за февраль пополнился на 17 миллионов, — уточнил он.