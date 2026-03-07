Электробусы вышли на маршруты № 824 и 634 на юге и востоке Москвы

«Мы продолжаем заботиться о комфорте и безопасности поездок пассажиров. По будням на маршруты № 824 и 634 будут выходить 18 современных электробусов. Теперь добираться до социальных и культурных объектов станет еще удобнее. Расширяем сеть экологичного наземного транспорта в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.