В Иркутском институте химии открылась лаборатория для глубокой переработки угля

Для этого в институте установили специальные перчаточные боксы. В них можно создавать инертную среду и проводить сложнейшие реакции, которые невозможны в обычных условиях. В герметичных камерах исследователи работают с газовыми смесями на основе ацетилена, который получают из угля. Конечная цель — синтезировать компоненты для производства полимеров, в том числе биоразлагаемых, а также лакокрасочных материалов и изделий для резинотехнической промышленности.