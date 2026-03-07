В Иркутском институте химии открылась лаборатория для глубокой переработки угля

В Иркутском институте химии имени Фаворского начала работу новая молодежная лаборатория плазмохимических технологий. Ученые ищут способы не сжигать уголь, а перерабатывать его глубже.
Для этого в институте установили специальные перчаточные боксы. В них можно создавать инертную среду и проводить сложнейшие реакции, которые невозможны в обычных условиях. В герметичных камерах исследователи работают с газовыми смесями на основе ацетилена, который получают из угля. Конечная цель — синтезировать компоненты для производства полимеров, в том числе биоразлагаемых, а также лакокрасочных материалов и изделий для резинотехнической промышленности.
Это уже третья молодежная лаборатория в институте. Первая, открытая в 2021 году, нашла способ превращать опилки в удобрение с помощью микроорганизмов. Технология уже работает в промышленных масштабах. Вторая лаборатория изучает световые процессы для создания новых материалов, в том числе для медицины. Ученые работают там с дигидрокверцетином — редким веществом, которое добывают в Приангарье.
