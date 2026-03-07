Вместо «Ласточек» в Петербурге будут временно ходить электропоезда «Стандарт»

Вместо скоростных «Ласточек» в Северной столице будут временно ходить электропоезда категории «Стандарт». Но изменения коснутся не всех рейсов. О временной замене подвижного состава на Московском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).