Вместо «Ласточек» в Петербурге будут временно ходить электропоезда «Стандарт»

Скоростные поезда заменят стандартными на некоторых рейсах.

Источник: Комсомольская правда

Вместо скоростных «Ласточек» в Северной столице будут временно ходить электропоезда категории «Стандарт». Но изменения коснутся не всех рейсов. О временной замене подвижного состава на Московском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

— В связи с проведением технического обслуживания электропоездов «Ласточка» на отдельных рейсах произведена временная замена подвижного состава на электропоезда категории «Стандарт», — предупредили в СЗППК. — Данная мера позволяет сохранить действующее расписание движения пригородных поездов и обеспечить перевозку пассажиров без отмен рейсов.

Добавим, что пригородные поезда категории «Стандарт» (обычные электрички) едут медленнее скоростных «Ласточек», которые могут разгоняться до 160 километров в час, а также делают больше остановок.