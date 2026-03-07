Вместо «Ласточек» в Петербурге будут временно ходить электропоезда «Стандарт»

Вместо скоростных «Ласточек» в Северной столице будут временно ходить электропоезда категории «Стандарт». Но изменения коснутся не всех рейсов. О временной замене подвижного состава на Московском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).
— В связи с проведением технического обслуживания электропоездов «Ласточка» на отдельных рейсах произведена временная замена подвижного состава на электропоезда категории «Стандарт», — предупредили в СЗППК. — Данная мера позволяет сохранить действующее расписание движения пригородных поездов и обеспечить перевозку пассажиров без отмен рейсов.
Добавим, что пригородные поезда категории «Стандарт» (обычные электрички) едут медленнее скоростных «Ласточек», которые могут разгоняться до 160 километров в час, а также делают больше остановок.