Россия перешла на пятидневную рабочую неделю — как это было

В Российской империи вплоть до конца XIX века не было регламентов по продолжительности рабочей недели и рабочего дня. Немного сократил рабочий день (до 11,5 часов) и рабочую неделю (до шести дней) император Николай II в 1897 году, поскольку в стране начались протесты рабочих.
Позже на фоне усилившихся протестов предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью-десятью часами. При этом рабочие требовали: хотим работать по восемь часов в сутки.
Официально восьмичасовой рабочий день ввели в стране после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял 11 ноября 1917 года. Однако трудиться приходилось по шесть дней в неделю, в общей сложности — по 48 часов.