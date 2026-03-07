Ричмонд
Россия перешла на пятидневную рабочую неделю — как это было

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. 7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше отдыхать, заниматься своим образованием, проводить время с семьей.

Источник: РИА "Новости"

В Российской империи вплоть до конца XIX века не было регламентов по продолжительности рабочей недели и рабочего дня. Немного сократил рабочий день (до 11,5 часов) и рабочую неделю (до шести дней) император Николай II в 1897 году, поскольку в стране начались протесты рабочих.

Позже на фоне усилившихся протестов предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью-десятью часами. При этом рабочие требовали: хотим работать по восемь часов в сутки.

Официально восьмичасовой рабочий день ввели в стране после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял 11 ноября 1917 года. Однако трудиться приходилось по шесть дней в неделю, в общей сложности — по 48 часов.

