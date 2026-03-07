«Началось с овечки». Как банковская служащая стала мастером — золотые руки

Прежде она была банковской служащей. А сегодня Татьяна Антюфеева — мастер по работе с деревом и бумажной лозой. Как вошло в ее жизнь это увлечение, выяснял журналист «АиФ-Волгоград».
«Когда голова рукам покоя не даёт».
Увлечение рукоделием вошло в жизнь волгоградки, когда у нее родились дети. Она шила, вязала, собирала игрушки — это помогало расслабиться, отвлечься, отдохнуть.
«Однажды по просьбе знакомого я начала делать символ нового года — овечку — в капроновой технике из ниток и следков, — делится первым опытом рукоделия Татьяна, — намотала помпон, к нему прикрепила ножки и голову, сделала глазки, ушки. Потом подруга захотела игрушку — связала. На мой взгляд, она получилась неказистая, а ей понравилась, хранит ее до сих пор».
Со временем появились у нее появились почитатели по всей России и за границей. А потом Татьяна увидела плетеные изделия из бумажной лозы и захотела делать такие же.
И плотник, и маляр, и плетун.
«10 лет назад никаких обучающих курсов и мастер-классов не было, делала всё по наитию. Всё, что сплетала — короба для белья и игрушек, шкатулки, корзинки, подносы — раздаривала. Себе оставила только стол, который у меня на лоджии, — рассказывает мастерица. — А сейчас повысила квалификацию и стала работать еще и с деревом. Сначала из мебельной доски делаю форму, потом её обвязываю бумажной лозой».
Татьяна вся вкладывается в свое творчество, буквально урывая минуты из свободного от работы и домашних дел и семейных обязанностей, времени.
Диван, шкаф, кровать — это серьезная, основательная работа плотника, маляра и плетуна, чьи функции Татьяна прекрасно совмещает в себе одной.
«Я раньше никогда деревом не занималась, сейчас окончила обучение и готова к новым творческим достижениям. Мечтаю сделать кресло и подарить подруге на дачу, а себе — сундук на колесиках, — делится планами мастер. — Если честно, в дерево я влюбилась — это живой органичный материал, очень душевный. До некоторых пор никогда в жизни не держала ни лобзик, ни дрель, а теперь с удовольствием пилю, строгаю и шкурю».
«Жаль, что я у себя одна».
Рабочего кабинета в Татьяны пока нет, его функцию выполняет спальная комнате, где на полу перед началом строительных работ она расстилает плёнку, чтобы потом быстро привести всё в порядок. В её ящике для инструментов есть всё: лобзик ручной и электрический, дрель, саморезы по дереву и металлу, шурупы, разные «шкурки», болты.
«Очень жалко, что в сутках только 24 часа и я у себя одна и только с двумя руками. А хочется всего и сразу, — сетует на нехватку свободного времени Татьяна, — сейчас мастерю дровницу и параллельно вяжу слоника».
Дровница должна выдерживать около 10 кг, размер у нее довольно большой. И заготовок из бумажной лозы приходится делать много. Сначала мастерица накрутила 350 трубочек, на что у нее ушло пара часов, затем готовые трубочки покрасила, после сушки покрыла лаком — такая процедура позволяет добиться ощущения эластичности, чтобы трубочка без проблем вилась.
К этому моменту она уже выпилила нужный размер мебельного щита, зашкурила его со всех сторон, покрыла морилкой, покрасила, снова зашкурила и обработала морилкой, потом нанесла лак. Пришлось поработать и дрелью, просверлить дырочки и закрепить саморезы. И только потом начнётся процесс плетения. На всё это, если ни на что больше не отвлекаться уходить несколько дней.
Так что прежде, чем уйти с головой в такое хобби, надо хорошо подумать.
«Я ещё и бисером вышивать могу…».
Татьяна не только рукодельничает, она любит гулять, кататься на велосипеде и роликах, путешествовать, поэтому, впереди много планов. Один из них — заняться бисероплетением.
Но это позже, а пока она поглощена работой с деревом и бумажной лозой.
«Моё увлечение поднимает мне настроение, заряжает энергией и даёт силы на остальное, — признается мастер. — Однако у меня табу — я никогда не прикоснусь к материалу, если плохо себя чувствую или не в ресурсе. Вещь не получится или напитается моей негативной энергией».
Татьяна любит дарить свои изделия, потому что делать других людей счастливыми это уникальная возможность и божий дар.
