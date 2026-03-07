Как банковская служащая стала мастером — золотые руки

«10 лет назад никаких обучающих курсов и мастер-классов не было, делала всё по наитию. Всё, что сплетала — короба для белья и игрушек, шкатулки, корзинки, подносы — раздаривала. Себе оставила только стол, который у меня на лоджии, — рассказывает мастерица. — А сейчас повысила квалификацию и стала работать еще и с деревом. Сначала из мебельной доски делаю форму, потом её обвязываю бумажной лозой».