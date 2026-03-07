Пилот Эдуард Семёнов спас 167 человек, лишившись работы

Пилот из Екатеринбурга Эдуард Семёнов рассказал о событиях аварийной посадки Airbus A320, благодаря которой удалось спасти 167 пассажиров. Однако после этого случая он лишился работы в авиакомпании «Уральские авиалинии».
Семёнов с детства мечтал о небе. Он вырос в обычной семье: отец был токарем, мать — врачом. Интерес к авиации появился ещё в детстве, а после фильма «Экипаж» он окончательно решил стать пилотом. Эдуард окончил Актюбинское высшее лётное училище, летал на Ан-32Б и Ил-18, а с 2013 года управлял Airbus A320.
— 12 сентября 2023 года рейс проходил спокойно, пока при снижении возле Новосибирска не отказала гидросистема. Из-за этого перестали работать тормозные механизмы крыла. Экипаж решил уйти на второй круг и направиться к запасному аэродрому, но из-за встречного ветра и увеличенного расхода топлива стало ясно, что до него не дотянуть, — сообщает Уральский Меридиан.
Пилоты срочно искали место для посадки и заметили узкую полосу земли среди полей. Решение пришлось принимать мгновенно. Благодаря опыту экипажа самолёт удалось мягко посадить — перегрузка составила всего 1,6 G. Все пассажиры и члены экипажа остались целы.
После инцидента пилотов сначала хвалили, но затем отстранили от полётов. Семёнов признаётся, что пережил сильный стресс, однако справиться помогла поддержка семьи — жены, детей и родителей. Несмотря на трудности, он старается не сдаваться и искать новый путь в жизни.