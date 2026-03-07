Пилот Эдуард Семёнов спас 167 человек, лишившись работы

Семёнов с детства мечтал о небе. Он вырос в обычной семье: отец был токарем, мать — врачом. Интерес к авиации появился ещё в детстве, а после фильма «Экипаж» он окончательно решил стать пилотом. Эдуард окончил Актюбинское высшее лётное училище, летал на Ан-32Б и Ил-18, а с 2013 года управлял Airbus A320.