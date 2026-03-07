Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Амуру» в Хабаровске со счетом 3:6

Уфимцы вели 2:0, но пропустили шесть шайб и уступили.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» уступил местному «Амуру» со счетом 3:6.

Как рассказали в пресс-службе уфимского клуба, начало встречи осталось за юлаевцами. Они грамотно отыграли в меньшинстве и быстро открыли счет: Артем Пименов стянул на себя трех соперников и вывел Максима Кузнецова на чистый лед, а тот переиграл вратаря. До конца первого периода команды обменивались атаками, но на перерыв ушли при минимальном преимуществе гостей.

Второй период начался с еще одной заброшенной шайбы уфимцев. После прессинга Джека Родуолда шайба отскочила к Девину Броссо, который поразил ворота с близкого расстояния. Позже повтор показал, что сам Родуолд чуть раньше тоже отправил шайбу за линию. Однако «Амур» быстро ответил двумя голами и сравнял счет. На 35-й минуте хозяева вышли вперед, а вскоре удвоили преимущество, реализовав большинство.

В третьем периоде уфимцы пытались переломить ход игры, но соперник, отчаянно борющийся за попадание в плей-офф, действовал внимательно и без ошибок. В концовке Алексей Василевский после выхода из штрафного бокса убежал в прорыв и протолкнул шайбу в ворота, но «Амур» ответил контратакой Александра Гальченюка. А за десять секунд до финальной сирены хозяева поразили уже пустые ворота.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше