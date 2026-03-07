Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Амуру» в Хабаровске со счетом 3:6

Второй период начался с еще одной заброшенной шайбы уфимцев. После прессинга Джека Родуолда шайба отскочила к Девину Броссо, который поразил ворота с близкого расстояния. Позже повтор показал, что сам Родуолд чуть раньше тоже отправил шайбу за линию. Однако «Амур» быстро ответил двумя голами и сравнял счет. На 35-й минуте хозяева вышли вперед, а вскоре удвоили преимущество, реализовав большинство.