Полиция проверила 327 мигрантов на стройке в Ломоносовском районе Ленобласти

В рейде участвовали сотрудники полиции совместно с ФСО при силовой поддержке ОМОНа. Как отметили в главке, во время проверки часть мигрантов пряталась в закрытых бытовках, которые пришлось вскрывать. Некоторые пытались избавиться от документов, рассчитывая затруднить идентификацию.