Полиция проверила 327 мигрантов на стройке в Ломоносовском районе Ленобласти

По итогам проверки 52 человека привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, сообщили в региональном ГУ МВД.
В рейде участвовали сотрудники полиции совместно с ФСО при силовой поддержке ОМОНа. Как отметили в главке, во время проверки часть мигрантов пряталась в закрытых бытовках, которые пришлось вскрывать. Некоторые пытались избавиться от документов, рассчитывая затруднить идентификацию.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении одного из доставленных административный протокол за отказ от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), автомобиль «Нива» эвакуировали.