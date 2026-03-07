Опрос показал, сколько россиян предпочитают напитки, имитирующие алкоголь

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большинство россиян, 68,7%, хотя бы раз заказывали в барах и ресторанах безалкогольные аналоги алкогольных напитков, из них 8,2% делают это постоянно: среди самых популярных — безалкогольные коктейли и пиво, подсчитали для РИА Новости в сервисе для автоматизации документооборота в ресторанах DocsInBox и исследовательском центре «Позиция».