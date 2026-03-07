В Волгограде сквер на ул. Профсоюзной и ул. Академической благоустроят за 100 млн рублей

Власти Волгограда обновят ещё одну зону отдыха на территории Ворошиловского района. В порядок должен быть приведён сквер на ул. Профсоюзной и ул. Социалистической. Преображение объекта разбито на два этапа: первый охватит пространство в границах ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Симбирской, а второй — в границах ул. Социалистической и ул. Академической.