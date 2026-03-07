Собянин: Надвижка пролета путепровода через МЦД-2 началась на юге Москвы

Он отметил, что работы ведутся прямо над железной дорогой. Специалисты используют метод надвижки — перемещают металлоконструкции пролeтного строения над путями второго центрального диаметра. Этот способ ускоряет процесс возведения и минимизирует влияние строительства на работу железнодорожного транспорта. Полностью надвижку пролeтного строения должны закончить уже весной.