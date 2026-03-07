Ричмонд
Собянин: Надвижка пролета путепровода через МЦД-2 началась на юге Москвы

На границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно началась надвижка пролетного строения путепровода через пути МЦД-2, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: РИА "Новости"

«Приступили к сложному этапу возведения пролeтного строения путепровода через МЦД-2 на границе районов Бирюлeво Восточное и Царицыно. Новое сооружение — часть проекта дополнительного участка МСД, сейчас он готов наполовину. Путепровод свяжет ул. Липецкая со скоростным диаметром», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что работы ведутся прямо над железной дорогой. Специалисты используют метод надвижки — перемещают металлоконструкции пролeтного строения над путями второго центрального диаметра. Этот способ ускоряет процесс возведения и минимизирует влияние строительства на работу железнодорожного транспорта. Полностью надвижку пролeтного строения должны закончить уже весной.

«После открытия путепровода изменится схема движения городского транспорта по развязке ул. Липецкая и ул. Каспийская. В итоге жители Бирюлeво Восточного смогут быстрее добираться до станции метро “Царицыно”, — подчеркнул мэр.

