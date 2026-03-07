Прокуратура проверит факт падения лифта в жилом доме Воронежа

Прокуратура Воронежской области инициировала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с публикациями в средствах массовой информации о падении лифта в одном из многоквартирных домов областного центра.
По информации надзорного ведомства 7 марта, инцидент произошел в многоэтажке на территории города. К счастью, в результате падения подъемного оборудования никто из жильцов не пострадал.
Проведение проверки поручено прокуратуре Коминтерновского района Воронежа. В ходе разбирательства будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных и технических лиц, на которых возложена обязанность по надлежащему содержанию общедомового имущества и лифтового хозяйства.
По итогам проверки, при наличии установленных законом оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и наказание виновных.