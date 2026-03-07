Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде завершил сезон последний открытый ледовый каток в ЦПКиО

Даже катки с искусственной заморозкой не выдержали капризов погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде закрылись последние открытые ледовые катки. Последним официально завершил сезон каток «Лагуна» в ЦПКиО. 7 марта Центральный парк объявил об окончательном прекращении работы зимних активностей. Хотя накануне в этот день планировали устроить финальный сеанс. Даже катки с искусственной заморозкой не выдержали капризов волгоградской погоды.

— Самый большой каток Волгограда «Лагуна» в ЦПКиО и снежные горки завершили прием посетителей весной 2026 года, — рассказали в Центральном парке.

Всю зиму на катке в ЦПКиО шли тематические дискотеки и вечеринки. Главным событием сезона стало ледовое шоу Всероссийского зимнего фестиваля на льду. Теперь каток переоборудуют в детский развлекательный бассейн, а снежные горки — в водные.

Все остальные катки и снежные горки в Волгограде закрылись еще в первый день весны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

8 Марта в Волгограде 2026: программа праздничных мероприятий.

Тюльпаны против роз и мимоз: сколько стоят цветы к 8 Марта в Волгограде.

Адреса цветочных базаров 2026 в Волгограде, где купить цветы к 8 Марта.