В Волгограде завершил сезон последний открытый ледовый каток в ЦПКиО

В Волгограде закрылись последние открытые ледовые катки. Последним официально завершил сезон каток «Лагуна» в ЦПКиО. 7 марта Центральный парк объявил об окончательном прекращении работы зимних активностей. Хотя накануне в этот день планировали устроить финальный сеанс. Даже катки с искусственной заморозкой не выдержали капризов волгоградской погоды.
— Самый большой каток Волгограда «Лагуна» в ЦПКиО и снежные горки завершили прием посетителей весной 2026 года, — рассказали в Центральном парке.
Всю зиму на катке в ЦПКиО шли тематические дискотеки и вечеринки. Главным событием сезона стало ледовое шоу Всероссийского зимнего фестиваля на льду. Теперь каток переоборудуют в детский развлекательный бассейн, а снежные горки — в водные.
Все остальные катки и снежные горки в Волгограде закрылись еще в первый день весны.
