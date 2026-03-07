В Волгограде завершил сезон последний открытый ледовый каток в ЦПКиО

В Волгограде закрылись последние открытые ледовые катки. Последним официально завершил сезон каток «Лагуна» в ЦПКиО. 7 марта Центральный парк объявил об окончательном прекращении работы зимних активностей. Хотя накануне в этот день планировали устроить финальный сеанс. Даже катки с искусственной заморозкой не выдержали капризов волгоградской погоды.