Эксперты назвали самый популярные цветы к 8 марта

Маркетплейс видит рост спроса не только на классические букеты, но и на первоцветы в земле: гиацинты, нарциссы и мускари. Они не требуют сложного ухода, а стоят дольше букета, позволяя наблюдать за тем, как формируются и распускаются цветки. В 2026 году такой подарок обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Еще один тренд — амариллис в воске.