В Ростовской области перекрыли отрезок трассы «Дон»

В частности, дорогу приводят в порядок на 934-м км. Здесь монтируют дорожное ограждение (МБО). Мастера будут трудиться до 18:00. На 995-м км и на 1013-м км латают ямы. Из-за этого пришлось перекрыть левую полосу движения.