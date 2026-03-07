Ричмонд
В Ростовской области перекрыли отрезок трассы «Дон»

Под Ростовом из-за ремонта на нескольких участках ограничили проезд по трассе «Дон».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ростовской области в субботу, 7 марта, на федеральной трассе М-4 «Дон» проводят ремонтные работы. По информации областной Госавтоинспекции, из-за этого временно ограничено движение.

В частности, дорогу приводят в порядок на 934-м км. Здесь монтируют дорожное ограждение (МБО). Мастера будут трудиться до 18:00. На 995-м км и на 1013-м км латают ямы. Из-за этого пришлось перекрыть левую полосу движения.

— Просим учитывать данные обстоятельства при планировании своего маршрута, — обратились к водителям в областной ГАИ.

