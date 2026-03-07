Ричмонд
Боец Алексей Убугунов из Осинского района погиб в зоне СВО

Церемония прощания с военнослужащим состоится 8 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Убугунов из Осинского района. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, церемония прощания с военнослужащим состоится 8 марта 2026 года в деревне Онгой.

— Боец был старшим сыном в семье, для брата и сестры — надежной опорой и отзывчивым другом. Всегда приходил на помощь. После окончания школы перебивался подработками, а после смерти родителей остался за главного, — рассказывают в администрации.

«За ленточку» отправился в 2024 году после подписания контракта. Служил водителем пулеметного отделения мотострелкового взвода. Алексей Убугунов пропал без вести в августе 2025. Ему было 45 лет.

