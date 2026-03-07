В Екатеринбурге с 8 Марта поздравили 99-летнюю труженицу тыла и ветерана ГУФСИН

В Екатеринбурге 6 марта 2026 года в преддверии Международного женского дня сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области поздравили 99-летнюю труженицу тыла и ветерана ведомства Галину Дудареву. В июле 2026 года она отметит 100-летний юбилей.