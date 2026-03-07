В Екатеринбурге с 8 Марта поздравили 99-летнюю труженицу тыла и ветерана ГУФСИН

В Екатеринбурге 6 марта 2026 года в преддверии Международного женского дня сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области поздравили 99-летнюю труженицу тыла и ветерана ведомства Галину Дудареву. В июле 2026 года она отметит 100-летний юбилей.
— Сотрудники вручили ветерану цветы и подарки, а также передали поздравительный адрес от директора ФСИН России Аркадия Гостева, — рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Поздравили труженицу тыла замглавы свердловского ГУФСИН Эдгар Каргелис и секретарь регионального отделения ветеранов ФСИН Елена Мельничина.
— Они поблагодарили Галину Леонтьевну за многолетний труд и пожелали крепкого здоровья, тепла и внимания близких, — сообщили в ведомстве.
Галина Дударева после Великой Отечественной войны долгие годы проработала вольнонаемным бухгалтером ИК-5 в Нижнем Тагиле, тем самым став ветераном ГУФСИН.