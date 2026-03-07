В Магнитогорске естественным путём в многодетной семье родился 12-й ребёнок

«У меня теперь 6 сыновей и 6 дочерей, старшей моей дочери 21 год, она уже замуж вышла, у меня есть ещё внук и внучка. Ещё одна дочь тоже замуж вышла. До Савелия самому младшему сынишке у нас 1 год и 2 месяца. Мы с мужем любим детей, я сама выросла в семье, где нас у мамы было четверо. По родственной женской линии у меня есть многодетные женщины, у маминой тёти 13 детей. Я считаю, что рожать надо, когда хочешь большую семью и любишь детей. Ну, а хозяйственные заботы — я справляюсь, старшие дети помогают», — цитирует издание многодетную маму.