Волгоградский «Ротор» представил новичков

— Мне сразу польстило предложение «Ротора». Это клуб с большой историей и замечательными болельщиками. Я слышал от тех, кто здесь играл, что это непередаваемое ощущение, когда 20 тысяч человек на домашнем стадионе гонят тебя вперед, — сказал защитник Егор Данилкин. — Не могу себе представить, чтобы «Ротор» не ставил задачу выхода в РПЛ. Здесь не только финансовые, но и человеческие ресурсы. Люди просто не поймут, если у клуба не будет такой задачи.