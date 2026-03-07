Волгоградский «Ротор» представил новичков

В зимнее межсезонье футбольную команду «Ротор» пополнили шесть новых игроков: Егор Данилкин, Александр Трошечкин, Саид Алиев, Абу-Саид Эльдарушев, Илья Родионов и хорват Томислав Дадич. Иностранцу потребовалось время, чтобы получить визу и разрешение на работу в России, но он уже тоже прилетел в Волгоград и приступил к тренировкам.
— Мне сразу польстило предложение «Ротора». Это клуб с большой историей и замечательными болельщиками. Я слышал от тех, кто здесь играл, что это непередаваемое ощущение, когда 20 тысяч человек на домашнем стадионе гонят тебя вперед, — сказал защитник Егор Данилкин. — Не могу себе представить, чтобы «Ротор» не ставил задачу выхода в РПЛ. Здесь не только финансовые, но и человеческие ресурсы. Люди просто не поймут, если у клуба не будет такой задачи.
Сразу два новых нападающих родом из Дагестана. Два Саида никогда раньше вместе не играли, но рады составить атакующую пару на Волге.
— Так или иначе все футболисты из Дагестана знакомы друг с другом. Хотя бы через кого-то. Более тесно общаемся сейчас, — отметил Эльдарушев.
— Я знаю сильные стороны Абу-Саида, он знает мои. И постараемся в ближайших играх показать максимум, — пообещал Алиев.
Опытный полузащитник Александр Трошечкин много где выступал. Что он попал в по-настоящему футбольный город, спортсмен понял в первый же день.
— Возле дома ко мне подошли дети и сфотографировались. Я был в шоке. Особенно после Нижнего Новгорода, где тебя в полной экипировке возле стадиона не узнают, — с улыбкой говорит Александр.
Минувшей зимой пошли слухи, что к «Ротору» проявляли интерес арабские инвесторы. Самые оптимистичные болельщики уже предвкушали долларовый дождь от шейхов. Генеральный директор спортивного клуба Андрей Кривов прокомментировал эти слухи для «РГ»:
— Эти разговоры не имеют под собой основы. Мы ведем переговоры, но не с арабскими компаниями. Приятно, что про клуб говорят. «Ротор» — это лакомый кусочек для выстраивания бизнес-истории. Наш клуб соответствует интересам спонсоров, потому что это серьезный бренд на футбольной карте России.