В Петербурге отреставрируют здание императорской Академии наук

Работы могут начаться уже в 2027 году.

Источник: Telegram-канал «Правительство Петербурга»

В Санкт-Петербурге планируется масштабная реставрация здания императорской Академии наук. Об этом написал в соцсетях вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

По его словам, уже завершена историко‑культурная экспертиза объекта. Проект согласовал городской комитет по госконтролю и охране памятников. Следующее слово уже за Главгосэкспертизой. Если все подготовительные этапы удастся пройти благополучно, то в 2027 году начнутся работы. Они могут продлиться до 2035 года.

«После их окончания на Университетской набережной откроется научно‑просветительский центр с конференц‑залами, публичными пространствами и экспозицией, посвящённой истории Академии наук», — подчеркнул Борис Пиотровский.

Напомним, здание на Университетской набережной, 5 было построено в 1783—1789 годах. Сейчас в нём располагается Санкт-Петербургский научный центр, относящийся Российской академии наук. Само здание находится в ведении Петербургского отделения РАН. Является объектом культурного наследия.