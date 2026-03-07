В Петербурге отреставрируют здание императорской Академии наук

В Санкт-Петербурге планируется масштабная реставрация здания императорской Академии наук. Об этом написал в соцсетях вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
По его словам, уже завершена историко‑культурная экспертиза объекта. Проект согласовал городской комитет по госконтролю и охране памятников. Следующее слово уже за Главгосэкспертизой. Если все подготовительные этапы удастся пройти благополучно, то в 2027 году начнутся работы. Они могут продлиться до 2035 года.
«После их окончания на Университетской набережной откроется научно‑просветительский центр с конференц‑залами, публичными пространствами и экспозицией, посвящённой истории Академии наук», — подчеркнул Борис Пиотровский.
Напомним, здание на Университетской набережной, 5 было построено в 1783—1789 годах. Сейчас в нём располагается Санкт-Петербургский научный центр, относящийся Российской академии наук. Само здание находится в ведении Петербургского отделения РАН. Является объектом культурного наследия.