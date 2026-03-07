В волгоградском ЦПКиО каток «Лагуна» вновь переоборудуют в бассейн

— В ближайшее время на объектах стартует подготовка к теплому сезону: каток переоборудуют в детский развлекательный бассейн с шезлонгами, теневыми навесами и спрей-зоной, а снежные горки — в водные. В теплый сезон на активностях продолжат функционировать парковые кафе с летними верандами, где посетители смогут приобрести еду и напитки, — подчеркнули в пресс-службе парка.