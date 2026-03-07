МЧС Башкирии призывает туристов регистрировать маршруты перед походом

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии обратилось к любителям активного отдыха с просьбой заранее регистрировать свои туристические маршруты. Это позволит спасателям быстрее найти путешественников, если случится непредвиденное. Кроме того, специалисты смогут подсказать, какое снаряжение лучше взять с собой, и предупредят о возможных сложностях и погодных условиях на пути.
Сообщить о походе можно лично, отправив письмо по адресу: Уфа, улица 8 Марта, 12/1, или заполнив форму на сайте МЧС.
Напомним о недавней трагедии с группой уфимцев, которые отправились кататься на снегоходах в Пермский край и не вернулись. Группа из пяти человек исчезла в горах, выжить удалось лишь одному.
