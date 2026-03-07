Цветочная лихорадка: Новосибирск готовится к 8 Марта — 25 весенних кадров

До календарной весны в Новосибирске ещё далеко: на улицах лежат сугробы, а морозный воздух напоминает, что зима пока не собирается сдавать позиции. Но город уже начинает готовиться к 8 Марта — и главным символом этой подготовки становятся цветы.7 марта на оживлённых улицах и перекрёстках появляются машины, из которых продают тюльпаны. Яркие букеты стоят прямо среди снега, будто весна внезапно проросла посреди зимнего пейзажа. Розовые, жёлтые, белые и красные цветы контрастируют с серыми дорогами и сугробами, превращая обычные городские улицы в импровизированные цветочные ряды. Пока одни горожане спешат купить первые букеты для мам, жён и коллег, другие просто останавливаются, чтобы посмотреть на этот неожиданный весенний островок посреди снега. «МК в Новосибирске» собрал атмосферные кадры того, как город готовится встретить главный праздник весны. Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.